Российскому бизнесу запретят обращаться в госорганы привычным способом Минцифры: бизнесу могут указать обращаться в госорганы только электронно

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Бизнесу в России могут запретить отправлять запросы в госорганы на бумаге, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, возможно, с 2025 года все обращения станут электронными.

Мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращения бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством, — сказал министр.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил NEWS.ru, что законодательство, которое готовит Госдума, гарантирует защиту от любого цифрового рабства и от любого нарушения прав потребителей.

Он напомнил, что входит в рабочую группу по выработке концепции Цифрового кодекса РФ. По словам депутата, китайская модель вряд ли может стать образцом для будущего рунета, поскольку интернет в этой стране функционирует по другому принципу.

Ранее Минцифры подготовило проект постановления, который регулирует использование в стране «спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». В документе говорится, что такой спутниковый трафик «должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи».