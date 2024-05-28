Стало известно, как изменились настроения западных компаний по бизнесу в РФ FT: у западных компаний изменились настроения по поводу бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на заявления о намерении уйти с российского рынка из-за спецоперации на Украине, западный бизнес не торопится уходить из России, сообщил Financial Times работающий с западными компаниями в РФ руководитель. Другой источник издания заявил, что многие европейские компании в феврале 2022 года оказались «между молотом и наковальней».

Источник сообщил FT, что настроения сейчас «заметно изменились». Он уточнил, что в 2022 году компании видели в уходе из России «моральный императив».

Нынешняя волна — это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить? Вы хотите уйти? Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой, — заявил собеседник FT.

В августе 2022 года Путин запретил сделки в российских компаниях, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран. В частности, речь идет об операциях с принадлежащими им ценными бумагами отечественных предприятий, в том числе соглашениях о разделе продукции. Сделки возможны только по специальному разрешению.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс банка» в России. Кредитная организация работала в стране с 2008 года.