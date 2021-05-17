Спрос на российскую косметику и парфюмерию резко вырос за рубежом

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Продажи российской косметики и парфюмерии в январе — апреле выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-платформы Wildberries, работающей в 14 странах мира.

Экспортные продажи российских предпринимателей за первые четыре месяца 2021 года выросли на 60%, до 9,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В единицах проданных товаров рост составил 90%. Самую высокую динамику в этом году показывают отечественные косметика и парфюмерия. Экспортный оборот российской косметики, парфюмерии и аксессуаров для ухода за январь — апрель 2021 года вырос на 292% по сравнению с прошлым годом, — говорится в сообщении онлайн-платформы.

Самыми продаваемыми косметическими средствами за рубеж стали натуральная маска для волос с экстрактом красного перца, произведённая в Подмосковье, средство для педикюра из Новосибирска и крем для интенсивного увлажнения кожи лица, изготовленный на фабрике города Щёлково. Чаще всего российскую косметику и парфюмерию покупали жители Израиля и Германии.

Аналитики считают, что спрос на российские товары растёт благодаря привлекательным для иностранцев ценам и высокому качеству продукции.

Ранее сообщалось, что в I квартале российские производители мороженого в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили экспорт своей продукции в США. Всего за три месяца в Соединённые Штаты ушло на экспорт 1,9 тысячи тонн российского мороженого общей стоимостью $4,7 млн. Также в число крупнейших импортёров российского мороженого входят Казахстан, Монголия и Украина. Кроме того, мороженое из России активно закупают Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Грузия и Израиль. В общей сложности за первые три месяца текущего года из России было поставлено в другие страны 5,6 тысячи тонн мороженого на сумму $14 млн.