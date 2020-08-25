Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

https://static.news.ru/photo/67b65c9c-e77e-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Интернет-площадка AliExpress даст самозанятым россиянам возможность открыть собственный магазин. Им предложат льготные условия ведения бизнеса.

В 75 регионах страны для самозанятых физических лиц действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из них, передают «Известия».

Законодательство России запрещает таким гражданам заниматься перепродажей товаров, однако они имеют право торговать продукцией собственного производства. И маркетплейсы не являются исключением. Самозанятые производят товары для дома, сувениры, аксессуары, а также одежду, хотя и с некоторыми ограничениями — только то, что по закону не подлежит маркировке (футболки, брюки, джинсы, пиджаки, толстовки, платья, юбки, нижнее бельё и т.д.).

Для регистрации на AliExpress потребуются ИНН и контактные данные. Новые продавцы смогут воспользоваться доставкой через «Почту России» или компании «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). Как отмечают представители интернет-площадки, для самозанятых продавцов действует ряд льгот — 0% комиссии на первую сотню товаров, включая расходы маркетплейса на проведение онлайн-оплаты, а такэе субсидии на услуги логистики и на рекламное размещение у блогеров и партнёров.

Самозанятым также будут доступны все функции управления магазином, доступные крупным производителям — возможность оформить его по своему вкусу, управлять заказами, а также анализировать продажи и категории в личном кабинете.

Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, из них 80% — это предприятия малого бизнеса. По данным интернет-площадки, сейчас наметился тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых. Таким образом, их количество будет расти.

По оценкам Минэкономразвития, начиная с 2019 года в качестве замозанятых зарегистрировались более 850 тысяч россиян. Как писал NEWS.ru, их услуги наиболее востребованы среди индивидуальных предпринимателей и частных лиц.