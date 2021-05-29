Россия сможет обеспечить себя вином через 10 лет

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Порядка 10–12 лет потребуется России для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности за счёт отечественного вина. Об этом «Известиям» сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Чтобы удовлетворить внутренние потребности за счёт отечественного вина, нам потребуется 10–12 лет. Когда у нас был разрешён ввоз импортного виноматериала, особо никто и не заботился о том, чтобы закладывать собственные виноградники. Теперь мы создали условия, при которых это становится осознанной необходимостью и точкой роста для отрасли, — заявил Патрушев.

Принятый закон о виноделии, по его словам, оказал большое влияние на отрасль и заложил правовые основы для реализации потенциала российского виноделия и выведения его на качественно новый уровень.

Раньше вино производили из иностранного балка. Привозили цистернами неизвестно что. А теперь, чтобы напиток назвать вином, его можно производить только из отечественного виноматериала, — подчеркнул Патрушев.

Глава Минсельхоза также отметил, что в этом сезоне планируется заложить пять тысяч га новых виноградников.

2020 год стал годом перемен для российской винодельческой отрасли. 26 июня вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он также направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма. Председатель Союза виноградарей и виноделов РФ, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил позднее, что поддерживает этот закон, так как защищает рынок России от импортного «шмурдяка».