Российская компания купит местный бизнес Heineken

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Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя для российского бизнеса из числа российских компаний, сообщив об этом в ежеквартальном отчете. В тексте не указано, кто именно купит бизнес Heineken.

Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение, — сказано в отчете.

В Нидерландах концерн жестко раскритиковали за то, что вместо обещанного ухода с российского рынка компания запустила целый ряд новых продуктов. В Heineken в ответ на это подчеркнули, что намерение продать бизнес в РФ остается в силе. Запуск новых продуктов компания объяснила необходимостью повышать привлекательность бизнеса в глазах потенциальных покупателей.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands из США продала бизнес KFC в России. Новым владельцем сети стала фирма «Смарт сервис», которая получает в пользование все рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. Сотрудники компании сохраняют рабочие места. Кроме того, «Смарт сервис» возглавит процесс ребрендинга ресторанов KFC в России на Rostic’s.