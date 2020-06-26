Путин поручил Мишустину подготовить предложения по инициативам Титова

https://static.news.ru/photo/5f1fde96-b7bd-11ea-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал главе правительства Михаилу Мишустину представить предложения по исполнению предложений из доклада уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В четверг, 25 июня, Владимир Путин дал поручение председателю правительства представить предложения по реализации инициатив, содержащихся в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей, — отметили в правительстве.

Кроме того, в пятницу Мишустин провёл с Титовым рабочую встречу и обсудил основные варианты для улучшения делового климата, а также меры поддержки бизнесменов в условиях пандемии COVID-19. Также глава кабмина и омбудсмен обсудили инициативы Титова для включения их в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

До этого свой план поддержки туристической отрасли премьер-министру направил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он включает налоговые послабления для отрасли, изменение ставки НДС и расширение поддержки малого и среднего бизнеса на крупные компании сферы туризма.

Как писал NEWS.ru, две трети предпринимателей РФ готовы за год восстановить своё дело.