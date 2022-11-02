Производитель ликеров Jagermeister уходит из России ЕАН: производитель ликеров Jagermeister уйдет из России

Фото: shutterstock

Производитель крепкого ликера Jagermeister решил свернуть бизнес в России, сообщает агентство ЕАН, ссылаясь на представителя одной из компании, поставляющей алкогольную продукцию в бары Екатеринбурга. По его словам, поставщики популярной марки алкоголя стали уведомлять клиентов об отказах.

Ранее об этом были только слухи. Но российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах. В ряде точек уже закончились запасы, — рассказал источник.

При этом в ГК «Руст», занимающейся поставками продукции в Россию, не подтвердили информацию о прекращении сотрудничества, однако признали, что поставки ликера действительно идут с перебоями.

Ранее сообщалось, что ассортимент импортного алкоголя в крупных торговых сетях сократился за лето на 40–95%. К концу текущего года ожидается снижение до 50% оставшихся запасов и увеличение цен. Ретейлеры просят разрешить параллельный импорт алкоголя, но производители и дистрибьюторы выступают против этого.

Депутат Госдумы и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев ранее высказался против включения алкоголя в перечень разрешенных к параллельному импорту товаров. По его мнению, эта инициатива неуместна в условиях дефицита других товаров.