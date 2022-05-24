Продавцы Apple начали закрывать магазины в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Убыточные магазины официальных ритейлеров техники Apple в России re:Store и iPort стали закрываться. Это делается, чтобы перераспределить технику в места продаж с более высоким трафиком, пишет «Коммерсант». При этом re:Store рассматривает возможности организации параллельного импорта техники.

Магазины пытаются решить с собственниками помещений вопрос об арендных каникулах и скидках, пока идет перестройка логистики. При этом, по мнению экспертов, Apple откажется в будущем возобновить сотрудничество с re:Store, даже если поставки в Россию будут возобновлены.

Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках, — сообщает источник издания.

В частности, в Москве уже перестали работать магазины в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и re:Store на Кутузовском проспекте. Согласно данных на сайте компании следует, что «временно закрыты» уже восемь точек в Москве и некоторых регионах — Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске. Всего же в сеть входит 87 магазинов.

Некоторые приостанавливают работу на три месяца. За это время компания рассчитывает перестроить логистику.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощен. По его словам, правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, что позволит облегчить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка, избежав сбоев в производстве.