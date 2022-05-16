Правительство России упростит ввоз компьютеров, планшетов и смартфонов

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Ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощён, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. По его словам, правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, что позволит облегчить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка, избежав сбоев в производстве.

Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, — сказал глава кабмина.

Помимо этого, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, необходимых для промышленного производства электрооборудования и техники.

Правительство России легализовало параллельный импорт в конце марта. При этом в Минпромторге подчеркнули, что это не означает легализацию контрафактной продукции. Речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Ведомство также подготовило перечень товаров для параллельного импорта, который включает в себя 96 пунктов. Этот список будет корректироваться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Среди прочего в списке значатся запчасти для автомобилей, техника брендов Apple и Samsung, а также автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda и Nissan.