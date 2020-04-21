Правительство готовит новые меры поддержки бизнеса

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о поддержке бизнеса в пандемию коронавируса. По его словам, правительство готовит новые меры помощи.
Они будут состоять из двух пакетов,
Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно, — сказал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов страховых взносов во втором квартале в рамках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.
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