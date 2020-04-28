Половина бизнесменов РФ заявили о нежелании брать кредиты во время пандемии

https://static.news.ru/photo/f8307f14-6c9a-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торгово-промышленная палата (ТПП) России провела опрос, согласно которому половина российских бизнесменов заявили о нежелании влезать в кредиты, даже беспроцентные, во время пандемии коронавирусной инфекции.

Опрос проводился в несколько этапов. Первое исследование показало, что 48% респондентов, возможно, хотели бы воспользоваться поддержкой бизнеса в виде «нулевого» кредита, но не попадают в категорию предприятий, которым предоставляется помощь.

Второй опрос, проведённый 27 апреля 2020 года, показал, что половина опрошенных (50%) не хотят брать кредиты, опасаясь нестабильной ситуации на рынке и отсутствия выручки.

Палата 27 апреля подвела итоги второго этапа проекта. К нему подключились предприниматели 83 из 85 регионов РФ, заполнив около 22 тысяч анкет. Согласно опросу, около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив её роста, — привели слова главы ТПП Сергея Катырина в ТАСС.

Кроме того, предприниматели отметили, что в каждом банке свои условия получения кредита и пакет документов превышает перечень стандартного.

Треть респондентов отметили, что обращались за кредитной помощью для выплаты зарплат сотрудникам, но банки отказали в выдаче кредита без объяснения причин.

Мы активно взаимодействуем с Банком России и наряду с другими общественными объединениями уполномочены со стороны ЦБ действовать в качестве медиаторов для решения проблемных вопросов касательно получения кредитно-финансовой поддержки. По выявленным в результате опроса проблемам и прямым обращениям бизнеса обязательно будут приниматься соответствующие меры, — процитировали вице-президента ТПП Елену Дыбову в агентстве.

Большая часть опрошенных (71%) выступили за то, чтобы в качестве мер поддержки бизнеса были отменены налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса на 2020 год. А 68% выбрали вариант с получением грантов и невозвратных субсидий в размере 30% от оборота компании за прошлый год. Чуть более 60% опрошенных попросили в качестве мер поддержки арендные каникулы и отмену налога на землю и имущество на год.

Как писал NEWS.ru ранее, российские банки выдали предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 15 млрд рублей для выплаты зарплаты. В Минэкономразвития отметили, что программа поддержки расширилась с момента запуска. Сначала программа была доступна только в качестве поддержки малого бизнеса, а теперь она доступна для среднего и крупного бизнеса.