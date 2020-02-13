НПФ «Сафмар» одним из первых негосударственных пенсионных фондов раскрыл состав инвестиционных портфелей доверенных ему пенсионных накоплений граждан России. Фонд запустил процедуру раскрытия портфелей по эмитентам на полтора года раньше, чем того требует законодательство. Регулятор и эксперты высоко оценили подобную открытость пенсионных фондов. О том, насколько важна для России прозрачность работы НПФ, — в материале NEWS.ru.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) работают со взносами граждан, инвестируя их пенсионные сбережения в различные ценные бумаги на российской фондовой бирже. Законодательство чётко определяет, куда НПФ могут инвестировать доверенные им средства и какой максимальный процент от общего инвестиционного портфеля будет составлять тот или иной актив.

Сам НПФ при этом не управляет данными средствами, а выступает в роли администратора пенсионных ресурсов. Непосредственно управлением пенсионными средствами занимаются управляющие компании, пояснил NEWS.ru финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В целом задачей профессионального управляющего является инвестирование и диверсификация по разным классам и географии активов, которые будут приносить прибыль участникам фонда. Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер» финансовый аналитик «БКС Премьер»

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Детальное раскрытие информации фондов о вложениях в определённые активы — естественное требование рынка, ориентированного на работу с пенсионными накоплениями физлиц. Регулятор в лице Банка России инициировал обсуждение этой темы ещё несколько лет назад.

На сегодняшний день НПФ раскрывают информацию о структуре инвестпортфеля в соответствии с действующими нормами законодательства и предоставляют данные о распределении средств среди разного рода активов. Эта информация публикуется в общем виде по классам активов. Например, часть средств вложена в корпоративные облигации, часть — в ОФЗ, часть — в акции и т. п.

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Но обязанности показывать все компании и ценные бумаги, в которые вкладываются фонды, у НПФ пока нет. Она наступит только с 1 июля 2021 года.

Несмотря на то что введение требования ЦБ о раскрытии информации несколько раз переносилось, ряд фондов, понимая важность процесса, уже добровольно раскрывают данные вплоть до эмитента. Как заявил на встрече с журналистами 11 февраля директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилл Пронин, все фонды уже начали раскрывать информацию по классам активов.

Отдельные участники рынка пошли чуть дальше и раскрывают информацию по ценным бумагам и эмитентам, которые присутствуют в портфелях. Мы приветствуем, безусловно, такую активность участников рынка, мы считаем, что это лучшие практики, и полагаем, что остальные участники рынка до полноценного вступления в силу указания также при наличии возможности будут раскрывать портфели по эмитентам, — сказал представитель регулятора.

С 10 февраля с временным лагом всего в десять дней состав своих инвестиционных портфелей стал раскрывать один из крупнейших НПФ России — пенсионный фонд «Сафмар», входящий в группу Михаила Гуцериева.

Информация о составе портфелей НПФ «Сафмар» теперь доступна всем заинтересованным лицам. Мы считаем, что такая открытость важна для клиентов. Они могут видеть инвестиционные решения, — заявил гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Заглянем в портфели

В настоящее время в портфеле «Сафмар» более 87% активов имеют рейтинги на уровне «ВВ» и выше. 67% из них составляют активы с рейтингом «ВВВ-». Пенсионные активы под управлением фонда вложены в 14 отраслей экономики. Среди крупнейших по доле в инвестиционном портфеле эмитентов — «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть», РЖД, Сбербанк и др. На 30 сентября 2019 года, по статистике Банка России, сумма средств пенсионных накоплений составила 254,9 млрд рублей, пенсионные резервы — 8,5 млрд.

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Структура инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений НПФ «Сафмар» выглядит следующим образом: корпоративные облигации российских эмитентов по состоянию на 1 февраля 2020-го составляют 47%, на вложения в государственные бумаги России и госбумаги субъектов РФ приходится 7% и 4% соответственно, в акции инвестировано почти 12% портфеля. Также у фонда есть обратное РЕПО с облигациями (28%), что создаёт дополнительную ликвидность. В структуре инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов также наблюдаются значительные вложения в облигации российских эмитентов — около 47% портфеля. Доля вложений в государственные бумаги России и госбумаги субъектов РФ равна 17% и 4% соответственно, долевые инструменты занимают почти 19%.

Прозрачность ведёт к доверию

Должны ли сами клиенты НПФ знать, куда вкладываются их деньги? Ведь от этого в конечном счёте может зависеть выбор фонда — кто-то любит более рисковые стратегии инвестирования, кто-то предпочтёт, чтобы все средства были в ОФЗ.

В целом российские НПФ и УК могут вкладывать пенсионные деньги в очень узкий список активов, если сравнивать их с зарубежными фондами и компаниями. В то же время стоит отметить, что за последние несколько лет регулятору удалось улучшить ситуацию на рынке управления пенсионными средствами. Но чем более открытыми станут структуры НПФ, тем лучше и для потребителя услуг, и для рынка в целом.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС Александр Абрамов объяснил NEWS.ru, что 90% доходности фонда зависит от того, как распределены его активы, поэтому эта информация весьма важная.

В отношении клиентов фонда, мне кажется, очень важно построение атмосферы доверия. Доверие всегда строится на прозрачности информации. Вот если бы меня спросили, насколько фонды должны быть открыты, чтобы я мог бы доверять им, я скажу так — 60%. Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС

Представитель РАНХиГС считает, что раскрытие положительным образом повлияет на деятельность НПФ «Сафмар», данный шаг помогает фонду становиться эффективнее для клиентов с точки зрения инвестирования денежных средств.