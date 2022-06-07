Названы растущие вопреки санкциям российские предприятия

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Несмотря на санкции, некоторым российским предприятиям удаётся получать дополнительную прибыль, сообщает журнал «Компания». Список этих компаний и их владельцев учитывает внешние оценки, санкции, финансовые результаты за 2021 год, а также диверсификацию бизнесов холдинга, самообеспеченность сырьём, доля на внешних и внутреннем рынках, уровень господдержки.

К примеру, под санкции ЕС и США не попал НОВАТЭК, только глава правления Леонид Михельсон — под ограничения Великобритании. При этом у газодобывающей компании множество льгот от государства. Избежал санкций «Норникель» и президент УГМК Искандар Махмудов. Также выигравшими от всей ситуации журналисты назвали компанию — производитель золота Polymetal и угольную империю «А-Проперти».

Что касается удобрений, то в апреле их экспорт из России упал почти вдвое, что производители пытаются компенсировать ростом цен. Здесь названы «Акрон» Вячеслава Кантора и «ФосАгро» Андрея Гурьева.

Избежал санкций агробизнес, хотя основатель «Русагро» Вадим Мошкович попал под них в марте после встречи с Владимиром Путиным. Свою выгоду получил крупнейший в Европе производитель мяса с полным циклом производства «Мираторг» и компания «Астон».

«Везунчиком» назвали и РЖД, чья роль выросла из-за заблокированного авиасообщения. В сфере строительства — «Технониколь», в фармацевтике — «Фармстандарт» и «Биннофарм Групп», а также Газпромбанк и Wildberries в своих отраслях. Производство алкоголя в списке успешных предприятий представляют «Абрау Дюрсо» и «Кубань-Вино».

Власти Японии ранее сообщили о вводе санкций против трёх российских кредитных организаций из-за конфликта на Украине. В список попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. Под ограничения также попали товары, которые помогут укрепить производственную базу России.