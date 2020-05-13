Массовое сокращение горняков начинается на шахте в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/b87eef7c-94c2-11ea-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert King/Global Look Press

Градообразующее предприятие моногорода Полысаево, шахта «Заречная», начинает проводить сокращение сотрудников с 13 мая. До июня будут уволены 150 человек.

С 2017 года шахта находится в конкурсном управлении и не может продать с торгов имущество. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, АО «Шахта «Заречная» с шахтоучастком «Октябрьский» выставлены на торги единым лотом со стартовой ценой в 1,66 млрд рублей. В 2018 году начальная цена составляла более 16,5 млрд рублей, передаёт ТАСС.

«Заречная» добывает уголь энергетических марок, цены на который значительно снизились в 2019 году на мировом рынке, также на фоне проведения процедуры банкротства снизились темпы добычи и возникли проблемы с оплатой труда горняков, на данный момент сотрудники получили только часть февральских зарплат.

Если торги будут неэффективными, тогда, очевидно, увольнения будут массовые, о чем мы предупреждали в январе. Если покупатель не появляется в мае, то в июне 1650 человек будут уволены, — сообщил арбитражный управляющий Григорий Третьяк.

Как писал NEWS.ru ранее, проблемы на шахтах «Заречная» и «Алексиевская» начались с признания банкротами как самих предприятий, так и их бенефициара — ООО «Интерконсалтинг», ранее связанного с российско-украинским бизнесменом Виктором Нусенкисом, который проявил интерес к угольной отрасли Кузбасса в конце 1990-х годов.