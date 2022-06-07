ЛУКОЙЛ будет развивать сеть АЗС Shell в России под новым брендом ЛУКОЙЛ переведет купленные у Shell АЗС под финский бренд Teboil

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нефтяной концерн ЛУКОЙЛ переведет более 400 заправок, купленных ранее у Shell, под финский бренд Teboil, сообщила российская компания на своем сайте. Отмечается, что ребрендинг АЗС уже начался.

По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, — говорится в сообщении.

Некоторые заправки продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, ещё на одной планируют провести в течение месяца. Ребрендинг всех автозаправок завершится в течение года.

Переговоры по поводу покупки бизнеса англо-голландской компании велись с начала мая. Shell заявила о решении продать все заправки с персоналом при условии, что сотрудники будут получать текущие зарплаты до конца года. 19 мая Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку на приобретение до 99,9% активов зарубежной фирмы, о покупке стало известно 25 мая.