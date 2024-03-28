Акции крупного производителя макарон могут передать в доход государства «Коммерсант»: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции «Макфы»

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Генпрокуратура требует передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон АО «Макфа», передает «Коммерсант». Надзорное ведомство видит в экономике этой компании коррупционное происхождение. Там обращают внимание, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

«Коммерсант» отмечает, что подобные иски от прокуратуры удовлетворяются практически в 100% случаев и довольно быстро. Разбирательство, по данным издания, будет вестись в Центральном районном суде Челябинска. По делу уже назначен судья, но разбирательство по существу пока не начато.

Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а после до 2010 года был главой Челябинска. До 2014 года он занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что западным компаниям придется побороться за российский рынок. По его словам, во многих отраслях они столкнутся не только с российскими конкурентами, но и с компаниями из других стран, прежде всего Китая. При этом он не уверен, что это завершится большим успехом.