«Крабовый король» объяснил, почему Собчак предложили долю в этом бизнесе

https://static.news.ru/photo/cc02a9b6-9f68-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Олег Кан Фото: rodnyeostrova.ru

Предприниматель Олег Кан, известный также как «крабовый король», заявил, что журналистка Ксения Собчак, купив долю в компаниях по добыче крабов, должна была привлечь внимание общественности к их продукту.

Бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев предложил телеведущей принять участие в этом проекте. Бизнесмены рассчитывали, что экс-кандидат в президенты РФ не только прославит компанию, но и обратит внимание властей на проблемы этой отрасли.

Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес, — отметил Кан в разговоре с «Ведомостями».

Ранее Собчак сообщила, что суд заморозил сделку в сфере крабодобычи, куда она вложила большие деньги. Светская львица заявила, что является «жертвой» и рискует потерять «все свои деньги, вложенные и незаконно арестованные».

Как передавал NEWS.ru, Собчак призналась, что интерес к крабовому бизнесу у неё возник в 2016 году, после прямой линии президента РФ Владимира Путина.