Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе

https://static.news.ru/photo/d10924e4-873f-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Aleksey Bychkov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Цену покупки не назвала, но заявила, что для неё она была «значительной».

Собчак пояснила, что интерес к отрасли появился в 2016 году, сообщает РБК. После прямой линии президента РФ тогдашний губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил разобраться с проблемами рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) предпринимателю Олегу Кану. Объявленного ныне в розыск бизнесмена в прессе называли «крабовым королём».

Как заявила Собчак, она стала общаться с Каном, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Позже старый знакомый предложил ей войти с ним в бизнес по добыче крабов, который основал Кан. Теперь телеведущая является финансовым инвестором в проекте.

Одно могу сказать, что наша группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список, у нас выручка группы больше 23 млрд рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе, — отметила Собчак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Тимати посвятил очередной пост в Instagram телеведущей Ксении Собчак. Он жёстко раскритиковал её журналистский талант и объяснил, почему никогда не будет участвовать в её шоу. По мнению хип-хоп-исполнителя, Собчак хочет быть в категории Познера, однако, несмотря на всё её желание, «не дотягивает до него».