Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Цену покупки не назвала, но заявила, что для неё она была «значительной».
Собчак пояснила, что интерес к отрасли появился в 2016 году,
Как заявила Собчак, она стала общаться с Каном, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова». Позже старый знакомый предложил ей войти с ним в бизнес по добыче крабов, который основал Кан. Теперь телеведущая является финансовым инвестором в проекте.
Одно могу сказать, что наша группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список, у нас выручка группы больше 23 млрд рублей, а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе, — отметила Собчак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Тимати посвятил очередной пост в Instagram телеведущей Ксении Собчак. Он жёстко раскритиковал её журналистский талант и объяснил, почему никогда не будет участвовать в её шоу. По мнению хип-хоп-исполнителя, Собчак хочет быть в категории Познера, однако, несмотря на всё её желание, «не дотягивает до него».
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