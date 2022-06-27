Компания — владелец сети отелей Holiday Inn и Crowne уходит из России Британская компания IHG объявила об уходе из России

Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Британская компания InterContinental Hotel Group (IHG), которой принадлежат сети отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, объявила об уходе из России. В заявлении, опубликованном на сайте гостиничного оператора, представители фирмы обосновали решение покинуть российский рынок усиливающимся санкционным давлением США и ЕС. IHG уточнила, что санкции усложняют работу на территории РФ.

В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы там, — сообщили в компании.

В апреле стало известно, что IHG собирается покинуть российский рынок из-за событий на Украине. Уже тогда представители фирмы начали переговоры с собственниками гостиниц о расторжении договоров на управление. По словам экспертов, уход компании из РФ приведет к потере $124 млн ежегодного дохода.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших компаний в сфере гостиничного бизнеса Marriott International закрывает офис в Москве и замораживает инвестиционную деятельность в России. При этом отели, находящиеся на территории страны, продолжают работать. Представители компании подчеркнули, что российские отели под брендом Marriott принадлежат третьим лицам.