Илон Маск задумался о покупке обанкротившегося банка Илон Маск пообещал подумать о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск пообещал подумать о покупке крупного американского банка Silicon Valley, который на днях объявил о банкротстве. Такую идею ему предложил в Twitter соучредитель компании Razer Inc. Мин-Лян Тан. Он написал, что после покупки Маск сможет использовать Silicon Valley как электронный банк для своей соцсети.

Я открыт для идеи, — ответил Маск.

О банкротстве банка Silicon Valley ранее сообщил департамент финансовой защиты штата Калифорния. 9 марта руководство Silicon Valley заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Чтобы восполнить потери, банк решил выполнить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В связи с этим держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов банка. Из-за этого отток капитала превысил все возможные нормы, и руководство Silicon Valley объявило о банкротстве банка. В департаменте финансовой защиты заявили, что руководить банком временно будет Федеральная корпорация страхования депозитов.

До этого американская криптовалютная биржа FTX Group подала документы для объявления о банкротстве. Это может стать одним из крупнейших кризисов в отрасли. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид объявил о своем уходе в отставку.