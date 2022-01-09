Госкомпании обяжут покупать российскую электронику

Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением обязать госкомпании делать выбор в пользу отечественной электронной техники в ходе госзакупок. Для этого в ведомстве предложили разделить на два уровня вычислительную технику, где первым уровнем будет обозначаться электроника российского производства. Об этом сообщает «Коммерсант».

В случае участия в конкурсе на поставки оборудования хотя бы одной заявки первого уровня, то заказчик будет обязан отклонить остальные. По мнению экспертов ведомства, такая мера обеспечит явным преимуществом отечественную продукцию, а также простимулирует российских производителей использовать отечественные процессоры.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику до 15% из-за введённого экспортного запрета по всем видам ломов и отходам с содержанием драгметаллов. Закон вступит в силу в 2022 году. Производителям придётся платить экосбор за свою продукцию, так как из-за запрета они не смогут утилизировать отходы по РОП (расширенная ответственность производителя).

Как сообщили в Ассоциации ломовиков и ТПП «Известиям», электроника и бытовая техника и так в этом году выросли в цене на 10–15%, а могут подорожать ещё на 13%. Минпромторг и Минфин при этом поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Они отмечают, что российские компании могут переработать весь образующийся на территории РФ объём отходов, но сталкиваются с сырьевым дефицитом.