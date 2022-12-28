Глава Росрыболовства рассказал о поставках нелегального краба в рестораны Глава Росрыболовства: легальность 97% поставок краба в рестораны весьма сомнительна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легальность большей части поставок краба в московские отели и рестораны вызывает сомнения, 40% поставок приходится на незаконный вылов, заявил на совещании глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, которые приводит РБК, ведомство намерено «навести порядок» в этой сфере вместе с правоохранительными органами и может изучить поставки лососевой продукции в отели и общепит Москвы.

Мы точно можем подтвердить, что 3% — это легальная продукция, 57% вызывают у нас сомнения в легальности происхождения, 40% — это точно продукция, которая не имеет никакого подтверждения в законности вылова, — сообщил Шестаков.

Он уточнил, что речь в данном случае идет об организованной торговле, тогда как на рынках можно изымать незаконно выловленную рыбную продукцию едва ли не каждый день. Легализацию рыбной продукции на отечественном рынке планируется начать в следующем году.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что крабовое мясо не просто деликатес, но и очень полезный продукт, содержащий много белка и мало жира, так что появление его в рационе россиян можно только приветствовать. Также крабовое мясо содержит ряд минералов, не распространенных в других продуктах, и у него нет ярко выраженных противопоказаний, а проблемы могут возникнуть исключительно при индивидуальной непереносимости.