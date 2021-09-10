Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей РФ

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что компании «с мировым именем» обманывают российские госорганы при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки. Они это делают «не стыдясь», однако всё видно по их отчётам, отметил чиновник в интервью РБК.

Козлов подчеркнул , что с 2015 года в РФ действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), который обязан утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор. Отчёты подаёт только малая часть производителей.

По данным Росприроднадзора, в 2020 году лишь 20 тысяч из примерно 4 млн компаний подали документы и заплатили экосбор, суммарно составивший 4 млрд рублей.

С 1 января 2022 года заработает реформа РОП, которой подразумевается 100-процентная утилизация упаковки. После неё за год суммарный экосбор будет составлять до 136 млрд рублей.

Ранее стало известно, что ассоциации утилизаторов «Клевер», а также стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой запустить концепцию расширенной ответственности производителей с 2022 года. Реформа предполагает, что производители с этого момента сами будут отвечать за утилизацию товаров и платить экосбор.