«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

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«Газпром» обновил рекордные показатели суточных поставок российского газа в КНР. В Telegram-канале оператора уточняется, что в течение 24 часов компания превысила суточную норму, прописанную в контракте, на 16,6%. Предыдущий рекорд установили 14 декабря. Транзит голубого топлива проходит по газопроводу «Сила Сибири».

17 декабря «Газпром» снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%, — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы компании, «Газпром» пошел навстречу КНР, увеличив суточную норму поставок газа относительно ранее утвержденного графика на 2022 год.

Еще в феврале «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Ранее стало известно, что поставки по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям достигли 1516,6 млн кубических метров. Представители компании назвали это число новым абсолютным рекордом суточных поставок для ноября. Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России.