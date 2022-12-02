«Газпром» обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки газа по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям 30 ноября достигли 1516,6 млн куб. м, сообщает «Интерфакс». В компании добавили, что это новый абсолютный рекорд суточных поставок для ноября.

Как отмечается в сообщении компании, рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России. При этом поставки по газотранспортной системе осуществляются надежно, подчеркивают газовики.

«Газпром» напомнил, что предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года - 1486,7 млн куб. м газа.

Минэкономразвития ранее сообщило, что цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий. Уточняется, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. Тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов также вырастут с 1 декабря текущего года не более чем на 9%.