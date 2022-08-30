«Газпром» известил Францию о снижении поставок газа «Газпром» известил французскую компанию Engie о снижении поставок газа

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Французская энергетическая компания Engie получила сообщение от «Газпрома» о сокращении поставок газа, сообщает издание Challenges. Данные меры объясняются разногласиями между сторонами по применению контрактов.

В Engie отметили, что объемы поставляемого газа значительно снизились после начала военной спецоперации на Украине, в результате чего Европа была вынуждена ввести санкции в отношении России. Несмотря на это, компания уже обеспечила объемы, необходимые для обеспечения поставок газа своим клиентам, партнерам и для собственных нужд, и ввела в действие необходимые меры для «существенного снижения» влияния возможного прерывания поставок газа «Газпромом».

Глава комиссии по регулированию энергетики Эммануэль Варгон рассказала, что хранилища газа во Франции заполнены до 91%, а это значит, что до ноября они будут полностью укомплектованы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит вести переговоры с Россией о поставках газа, и намерен договориться с «Газпромом» об их увеличении. Он отметил, что ему некомфортно вести диалог с Россией, однако он вынужден это делать в преддверии зимы. По состоянию на 1 августа запасы газа в Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров, что равняется 51% от общей мощности хранения.