Французский бренд нижнего белья уйдет из России

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Французский бренд нижнего белья DIM приостанавливает деятельность в России, говорится на сайте компании. Кроме того, ООО «Ди-би-ай рус», развивающее сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ.

Однако, по информации газеты «Ведомости», франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса, но им придется скоро сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом.

По состоянию на конец марта в России было 40 бутиков, однако на данный момент работают 19.

Из России также ушли магазины одежды, такие как Zara и H&M. Источник на рынке одежды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что товары этих брендов дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017-м его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).

Ранее сообщалось, что в России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжили работу 17 международных брендов, сообщает консалтинговая компания NF Group (ранее — Knight Frank Russia). При этом более 15 иностранных брендов объявили об уходе, еще более 180 заявили о приостановке деятельности.