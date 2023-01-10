Названы 10 самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров Forbes: Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Мордашов

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров по версии Forbes. По данным журнала, его состояние сократилось на $11,1 млрд — до $18,4 млрд.

Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она за прошедший год потеряла $8,3 млрд, на 20 декабря 2022 года ее состояние оценивалось в $4,7 млрд.

Тройку лидеров замкнул Олег Тиньков. По данным Forbes, он лишился $5,9 млрд и выбыл из списка миллиардеров, поскольку его состояние сократилось до $0,87 млрд.

Четвертое место занял Роман Абрамович, потерявший за прошедший год $5,6 млрд, пятое — Вагит Алекперов ($5,1 млрд). Помимо них в список вошли Леонид Федун, Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Игорь Алтушкин.

Ранее Forbes составил список самых обедневших зарубежных миллиардеров. Лидером среди них оказался Илон Маск, потерявший $125 млрд. Второе и третье места заняли основатель Amazon Джефф Безос (минус $85 млрд) и Марк Цукерберг (минус $77 млрд) соответственно.