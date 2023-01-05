Forbes назвал миллиардеров, чьи состояния за год сократились больше всего Forbes: Маск, Безос, Цукерберг, Пейдж и Брин потеряли $378 млрд за 2022 год

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

В 2022 году миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли рекордную сумму за 2022 год, сообщает Forbes. По оценкам издания, их состояние суммарно сократилось на $378 млрд.

Антирейтинг возглавил Маск, он обеднел на рекордные $125 млрд. Акции Tesla, составляющие основу капитала бизнесмена, упали на 65%. Большая часть падения случилась после анонса покупки Twitter.

Второе место досталось Безосу, основателю корпорации Amazon. За 2022 год он лишился $85 млрд по мере того, как акции его IT-гиганта снизились на 50%.

Третьим стал Цукерберг, потерявший $77 млрд. Стоимость акций основанной им Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) за год упала на 64% на фоне сомнений инвесторов по поводу планов компании сфокусироваться на создании метавселенной.

Четвертое и пятое место антирейтинга заняли основатели Google. Пейдж за год потерял около $46 млрд, а Брин — $45 млрд. Акции их компании с конца 2021 года упали на 39%.

Ранее Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд. Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в $137 млрд, отмечая, что пика оно достигло 4 ноября 2021 года — $340 млрд.