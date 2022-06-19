Фирма Mango окончательно уйдет с российского рынка

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Магазин одежды Mango

Сеть магазинов одежды Mango окончательно уходит с российского рынка, пишут «Известия» со ссылкой на испанские СМИ. Отмечается, что часть магазинов продолжат работать по франшизе с сохранением рабочих мест.

Причиной такого решения стала «международная геополитическая неопределенность» на фоне спецоперации РФ на Украине. При этом компания заключила с несколькими партнерами соглашения об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест 800 сотрудников

Ранее руководство компании Inditex, в которую входят магазины одежды ZARA, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, приняло решение расторгнуть договоры об аренде малоприбыльных магазинов в России. Всего в РФ насчитывается около 500 магазинов компании.