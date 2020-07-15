Финдиректор «Магнита» уйдёт из компании

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Финансовый директор одного из крупнейших российских ретейлеров — «Магнита» — Елена Милинова решила покинуть компанию.

По данным пресс-службы ретейлера, с 15 июля временно исполнять обязанности финдиректора АО «Тандер» (операционная структура «Магнита») будет Дмитрий Иванов.

14 июля совет директоров компании исключил Милинову из состава правления. Теперь в состав правления входят девять человек.

Мы искренне ценим проделанную Еленой работу и желаем ей успехов в новых проектах, — отметил гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

Он подчеркнул , что Милинова внесла большой вклад в развитие компании во время трансформации бизнеса.

Милинова начала работать в компании в апреле 2018 года. В 2014–2016 годах она была главным финдиректором X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В августе 2017 года она перешла в аптечную сеть «Мега Фарм», затем стала директором по экономике и финансам инвесткомпании Marathon Group.

Иванов пришел в «Магнит» в октябре прошлого года на должность директора по контроллингу. До этого он 10 лет занимал ведущие должности в корпоративных финансах и контроллинге в ретейлере «Лента».

Ранее NEWS.ru писал, что второй по обороту российский ретейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ). С оставшимися «Магнит» продолжит работу, но часть из них будет переведена в премиум-сегмент.