ФАС признала доминирование Ozon и Wildberries в сфере маркетплейсов ФАС: Wildberries и Ozon занимают 80% рынка электронной коммерции

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Маркетплейсы Ozon и Wildberries занимают доминирующее положение в данной сфере рынка, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский. По его словам, которые приводит ТАСС, это подтверждается результатами анализа конкуренции на рынке маркетплейсов, завершенного в декабре 2023 года. В настоящее время Wildberries и Ozon занимают 80% рынка.

Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка, — заявил Шаскольский, выступая на встрече с представителями ассоциации «Объединение корпоративных юристов», маркетплейсов и правообладателей.

Глава службы также подчеркнул, что ведомство регулярно получает жалобы от потребителей и различных компаний на работу отечественных маркетплейсов. В частности россияне недовольны завышением логистических затрат, навязыванием невыгодных условий и начислением штрафов. Как утверждает Шаскольский, специалисты ФАС активно работают с представителями маркетплейсов для добровольного устранения выявленных нарушений.

Как сообщалось ранее, основатель компании Wildberries Татьяну Бакальчук допросили по делу о пожаре на складе в Шушарах. По данным пресс-службы маркетплейса, она дала «развернутые показания» следователям.