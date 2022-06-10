Директор по развитию Forbes Russia опроверг информацию о закрытии журнала

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Редакция Forbes Russia работает в обычном режиме, информация о прекращении ее деятельности не соответствует действительности, сообщил агентству ТАСС директор по развитию журнала Дмитрий Озман. Ранее по многим Telegram-каналам распространилась информация о закрытии русскоязычной редакции Forbes.

Данная информация не имеет ничего общего с действительностью. Редакция Forbes работает в штатном режиме, — сказал Озман.

Издание Forbes Russia приостановило выпуск своей печатной продукции с июня 2022 года из-за оттока рекламодателей, размещавшихся в печати, и роста стоимости производства. Сайт журнала продолжает деятельность в прежнем режиме.

Ранее глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health, после чего главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним. Позднее стало известно, что бренды продолжат работу в локализованных российских версиях под новыми названиями.