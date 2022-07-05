ЦНИИточмаш войдет в состав концерна «Калашников»

Фото: cniitm.ru

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) войдет в состав концерна «Калашников», пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к корпорации «Ростех». По данным агентства, представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобрили инициативу 4 июля. В ближайшее время руководство Ростеха планирует передать акции концерну.

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) войдет в состав группы компаний «Калашников». Есть соответствующее решение Ростеха, инициатива буквально вчера одобрена ФАС, в ближайшее время планируется передача акций, — сказал собеседник агентства.

Представители Ростеха подтвердили ТАСС данную информацию.

Отмечается, что синтез ЦНИИ и «Калашникова» может стать плодотворным. Собеседник информагентства подчеркнул, что концерн «Калашников» производит не только стрелковое оружие, но и БПЛА, экипировку и даже катера. В свою очередь инженеры ЦНИИточмаша участвуют в разработке стрелковых тренажеров, контейнеров и упаковки для боеприпасов и оружия.

Ранее сообщалось, что в России планируется выпускать ударные беспилотные вертолеты массой 750 кг. Аппараты предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Производителем вертолетов-беспилотников может стать холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех). Планируется, что беспилотники будут построены по типу классического вертолета.