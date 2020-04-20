Число закрывшихся за март ИП перевалило за 66 тысяч

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировала падание спроса на легковые автомобили в России на фоне эпидемии коронавируса. Продажи уменьшатся на 19% при оптимистичном или на 48% при пессимистичном сценарии, считают аналитики.

BCG подготовила четыре сценария, взяв за основу прогноз IHS Markit, по которому объём продаж в 2020 году должен был составить 1,8 миллиона автомобилей, в 2021 году — 1,9 миллиона. Сценарии,...