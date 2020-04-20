Число закрывшихся за март ИП перевалило за 66 тысяч

Около 2% всех индивидуальных предпринимателей России прекратили свою деятельность, следует из данных Федеральной налоговой службы. Закрылись 66 820 ИП.
Это на 77% больше, чем годом ранее, когда деятельность прекратили 37 718 бизнесменов.
Из остановивших работу ИП 64 237 человек добровольно закрыли своё дело, 1563 предприятия зарылись из-за смерти владельца, ещё 158 были признаны банкротами.
В течение месяца в стране появилось 64 053 новых индивидуальных предпринимателя. Таким образом, число прекративших деятельности превысило число начавших работу.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержки экономики и защиты жизни и здоровья граждан. По его словам, резервы используются рачительно, точечно, исходя из ситуации.
Добавьте наши новости в избранные источники