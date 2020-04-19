Путин заявил о наличии у России резервов для защиты здоровья граждан

https://static.news.ru/photo/1da61c94-8209-11ea-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержки экономики, а также способна защитить жителей страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего пасхального обращения к гражданам.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались в сложном положении сейчас, — сказал Путин.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек. В России к этому дню зафиксированы 36 793 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 4785, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3057 пациентам. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 20 754. Из них 1679 выздоровели, а 148 пациентов стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные спрогнозировали развитие пандемии в России.