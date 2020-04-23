Часть работодателей решили сохранить удалёнку после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ba870a0-8601-11ea-9f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Примерно каждый четвёртый работодатель, который перевёл своих работников на удалённый режим, готов сохранить его и после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Однако многие руководители предприятий пойти на такой шаг не готовы.

В целом по стране на удалёнку перевели свои организации 33% работодателей, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. 20% из них готовы сохранить такой формат для части сотрудников, а 7% — для всех.

Такой настрой может объясняться тем, что в большинстве случаев после перехода на удалённый формат качество работы снизилось, в этом убеждены около 84% руководителей. Ещё 14% не заметили разницы, а 5% пока не определились с оценкой ситуации.

Характерно то, что никто из работодателей не отметил роста эффективности работы сотрудников.

Помимо 33% компаний, которые перешли на удалёнку, были и другие варианты, которыми воспользовались работодатели: 34% предоставили людям неоплачиваемый отпуск, 18% уволили сотрудников, а 3% перевели их на другие должности.

Ранее NEWS.ru писал, что спрос на удалённую работу в России растёт с февраля 2020 года. В марте количество подобных вакансий увеличилось на 71%. Предложения размещают в таких сферах, как IT-сектор, образование, финансовые услуги, СМИ, реклама, торговля, PR, дизайн.