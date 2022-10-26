CD Projekt RED анонсировала ремейк «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Фото: CD PROJEKT RED / THE WITCHER III: WILD HUNT

Студия CD Projekt RED сообщила о работе над переработкой первой части видеоигры «Ведьмак» (The Witcher), вышедшей в свет в 2007 году и принесшей польской студии известность. В настоящее время ремейк под кодовым названием Canis Majoris находится на ранней стадии разработки, сообщается на сайте разработчика. Отмечается, что ремейк создается на новейшем движке Unreal Engine 5.

Игра, с которой все началось, перестраивается с нуля на Unreal Engine 5 (игровой движок, разработкой и обновлением которого занимается компания Epic Games. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Непосредственно над ремейком станет работать польская студия Fool’s Theory, однако CD Projekt RED будут курировать творческий процесс. Пока других подробностей проекта нет — разработчики призвали геймеров набраться терпения.

Первая часть «Ведьмака» вышла в 2007 году и получила высокие оценки критиков, которые отметили музыкальное сопровождение, качественную графику и продуманный сюжет игры.

На данный момент CD Projekt Red, как и ряд других разработчиков, включая EA, Rockstar Games, Activision Blizzard, Ubisoft и другие, приостановила продажу игр на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании предупредили, что запрет на реализацию произведений коснётся цифровых и физических копий, однако ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы (исправления ошибок) к ним продолжат работать.