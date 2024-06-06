Бывшие владельцы пытаются обжаловать решение об изъятии «Макфы» Бывшие владельцы «Макфы» подали четыре жалобы на решение об изъятии компании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшие владельцы компании «Макфа» подали четыре жалобы на решение Центрального районного суда Челябинска, следует из информации на сайте суда. 8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества «Макфы» и ряда физических и юридических лиц. Ответчиками по иску в общей сложности выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц.

В суде зарегистрирована частная жалоба ответчика, — говорится в опубликованных материалах, всего с начала июня поступило четыре таких жалобы.

Перевод активов акционерного общества «Макфа» в собственность России был завершен 23 мая. Национализированы были также все компании, связанные с АО. Речь идет о «Смаке» и «Первом хлебокомбинате». Перевод акций осуществлен на лицевые счета Росимущества.

Ранее Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича, обратился в Следственный комитет из-за решения суда, вынесшего вердикт о национализации предприятия. По его словам, в деле были подтасованы и искажены факты, а само решение является расправой.