«Биг Мак» может вернуться в Россию Владелец сети «Вкусно — и точка» подал заявки на названия для «Макфлурри» и «Биг Мака»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Биг Мак» может вернуться в Россию под названием «Биф Хит» или «Биг Хит», а мороженное «Макфлурри» — под названием «Айс де Люкс», сообщает РБК. Заявки на регистрацию торговой марки подал владелец сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев, подтвердили NEWS.ru в компании.

Появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлурри» Пароев анонсировал еще в июле. Под оригинальным названием эти блюда «Вкусно и точка» продавать не может из-за условий, на которых была куплена сеть бывшего «Макдональдса» и ограничений, установленных на товарные знаки.

Как и ранее — в случае с названием сети — мы регистрируем возможные варианты названия продуктов, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании.

Ранее Пароев объяснил, что подорожание блюд в заведениях связано с ростом закупочных цен на необходимые ингредиенты. Он заявил, что цены увеличились не настолько резко и критично, как у других ресторанов.