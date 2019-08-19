https://static.news.ru/photo/557adef0-c28a-11e9-97c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мазуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление компании Persit Services Inc. к главе группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову. Истец требует признать арестованного бизнесмена банкротом, следует из картотеки дел Арбитражного суда.

Заявление поступило в суд 16 августа, дата его рассмотрения пока не назначена. Также не указывается сумма иска.

В ноябре 2018 года Кунцевский суд Москвы уже взыскал с Мазурова задолженность в пользу Persit Services Inc. в размере почти 32 млн рублей.

Ответчик по иску на данный момент находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении кредитных средств, которые были предоставлены Мазурову Сбербанком на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров владел им до ноября 2018 года, после этого предприятие полностью отошло под управление Сбербанка.

15 июля суд заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября.

Ранее News.ru писал о том, как прошло судебное заседание об избрании Мазурову меры пресечения.