«Аэрофлот» возобновит рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд) и со 2 ноября — в Гоа (Индия), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз перевозчика. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. Продажа билетов в Шри-Ланку и Таиланд уже открыта, а в Индию откроется в ближайшее время.

С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября «Аэрофлот» вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. По данным СМИ, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.

Также стало известно, что Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.