Представитель Исламского консультативного совета — парламента Ирана — рассказал о последствиях возможной атаки США на Исламскую Республику. По его словам, в этом случае ответный удар затронет израильскую территорию.
Политик подчеркнул, что Израиль будет уничтожен в течение получаса, передаёт NORS.
Ранее News.ru писал, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Ираном запасов низкообогащённого урана, разрешённых согласно ядерной сделке. Повторные замеры подтвердили данные МАГАТЭ.