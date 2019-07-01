Фото: energy.gov

Представитель Исламского консультативного совета — парламента Ирана — рассказал о последствиях возможной атаки США на Исламскую Республику. По его словам, в этом случае ответный удар затронет израильскую территорию.

Политик подчеркнул, что Израиль будет уничтожен в течение получаса, передаёт NORS.

Ранее News.ru писал, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Ираном запасов низкообогащённого урана, разрешённых согласно ядерной сделке. Повторные замеры подтвердили данные МАГАТЭ.

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