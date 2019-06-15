Сирийская провинция Идлиб, которая находится под контролем как умеренной оппозиции, так и радикальных элементов, рискует оказаться предметом раздора между Турцией и лояльными официальному Дамаску силами. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предупредил сирийский режим о недопустимости военных провокаций в отношении Турции. В случае, если власти в Дамаске решатся на что-то серьезное, Анкара готова дать свой ответ. Однако заявления турецкого руководства сложно воспринимать всерьёз с учетом того, что оно замечает обстрелы Идлиба ситуативно — в зависимости от сопутствующих этому событий.

Если (сирийский. — News.ru) режим ещё атакует турецкие наблюдательные пункты и продолжит идти по пути подобных ошибок, мы не будем молчать, — заявил Эрдоган в разговоре с журналистами накануне отлёта в Таджикистан на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. — Мы хотим, чтобы гибель людей в Сирии прекратилась, бомбардировки Идлиба бочковыми и фосфорными бомбами непростительны.

Президент Турции сказал, что его страна прислушивается к голосу сирийского суннитского народа в регионе, который просит Анкару вмешаться, чтобы не допустить кровопролития. Эрдоган также пообещал, что Турецкая Республика продолжит работу по искоренению присутствия курдских вооружённых формирований на сирийской территории.

Идлиб после атаки Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Наш стратегический партнёр — США — не сдержал своё слово в отношении Манбиджа, и наши ожидания не оправдались, — посетовал Эрдоган, имея в виду соглашение, заключённое между Анкарой и Вашингтоном в июне 2018 года по отводу курдского народного ополчения из некоторых точек Арабской Республики.

Причиной столь жёстких заявлений президента Турции стали предполагаемые атаки сирийских правительственных сил на турецкий наблюдательный пункт в провинции Идлиб. Соответствующую информацию обнародовало турецкое министерство обороны, которое уточнило, что атака носила преднамеренный характер. По подсчётам турецкой стороны, в сторону наблюдательного пункта было выпущено 35 минометных снарядов. Трое военнослужащих регулярной турецкой армии, как утверждает оборонное ведомство, в результате нападения были ранены.

Перевозка и лечение раненых продолжается, — говорится в распространённом заявлении ведомства.

В турецком министерстве обороны добавили, что Анкара оповестила коллег из Москвы об инциденте: размещение турецких наблюдательных пунктов почти по периметру Идлиба было частью российско-турецких договоренностей, достигнутых в Сочи.

Турецкая бронетанковая военная техника Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Пикантность ситуации в том, что после того обстрела наблюдательного пункта МИД и военное ведомство Турции заявили, что это — целенаправленная провокация режима Асада, однако вслед за этим ВКС РФ нанесли серию ударов по Идлибу, а Минобороны РФ выпустило заявление, в котором отмечалось, что турецкий пост обстреляли радикальные боевики, и это Анкара предоставила координаты позиций боевиков в Идлибе.

Сейчас пока нельзя сказать, что в данный момент в Идлибе полностью достигнут режим перемирия, но мы продолжаем совместную с РФ работу, — заявил 13 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. — Увеличилось число атак со стороны (сирийского — News.ru) режима.

Шеф турецкой дипломатии также не преминул пригрозить «необходимыми мерами» в случае продолжения агрессии. Впрочем, нельзя не заметить, что руководство Турецкой Республики выступает с жёсткими заявлениями по поводу Идлиба ситуативно, хотя инциденты по периметру северо-западной провинции случаются регулярно.

Уже были случаи, когда армия республики даже не реагировала, когда два из её 12 наблюдательных пункта попали под перекрёстный огонь. Это дало повод говорить, что постепенно Анкара решила «слить» своих подопечных в этом анклаве, отдав их на откуп правительственным силам и лояльным им элементам. Заявления российской стороны, что она координирует свою деятельность с Турцией в Идлибе только усилило это ощущение некой негласной сделки по «сдаче» провинции.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган via imago-images.de/imago-images.de/Global Look Press

Не исключено, что судьба Идлиба стала предметом переговоров Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе «на полях» Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Вряд ли турецкая сторона сейчас решится на что-то масштабное против сил сирийского режима, диалог с ним необходим ей с точки зрения дальнейшей судьбы Сирийского Курдистана. Сочинская встреча в январе этого года показала, что российская сторона готова урегулировать противоречия между Анкарой и официальным Дамаском по северным районам на базе соглашения в Адане от 1998 года. Эти договоренности стали одним из переломных моментов в истории турецко-сирийских отношений. Накануне подписания в 1998 году турки проявили невиданную активность в пограничных операциях против Рабочей партии Курдистана (РПК). От Дамаска требовали прекратить поддержку РПК и выслать руководство группировки за пределы страны. Официальный Дамаск был вынужден подчиниться и попросил лидера РПК покинуть Сирию (после долгих скитаний Абдулла Оджалан был захвачен турецкой разведкой), а политические и экономические отношения между Дамаском и Анкарой приобрели положительную динамику.

Именно амбиции Турции в курдском вопросе сейчас мешают спокойно решить вопрос с Идлибом. Ситуацию вокруг северо-западной провинции осложняет то, что турецкое руководство хочет убить двух зайцев — удержать её в своих руках и получить контроль над Тель-Рифаатом — сирийским населенным пунктом, который сейчас контролируют курдские военизированные формирования. Это делает Анкару лёгким объектом давления и шантажа.