https://static.news.ru/photo/e9ed3cfe-b02e-11e9-9790-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Акции «Яндекса» (Yandex N.V.) в ходе торгов на американской бирже Nasdaq рухнули с $40,3 до $37,5 за бумагу на фоне новостей о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях.

Как пишет газета «Ведомости» , если закон вступит в силу, то доля иностранного участия в крупных российских интернет-компаниях будет снижена до 20% голосующих акций. Кроме того, владельцами таких организаций смогут быть только россияне или же юридические лица, зарегистрированные на территории РФ.

Представители «Яндекса» выступили против законопроекта, заявив, что новые правила ведения бизнеса разрушат интернет-бизнес в России и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.

Ранее News.ru писал о том, что законопроект об ограничении до 20% на иностранное владение информационными ресурсами, «значимыми для инфраструктуры России», внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Автор проекта предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.