Акции «Яндекса» (Yandex N.V.) в ходе торгов на американской бирже Nasdaq рухнули с $40,3 до $37,5 за бумагу на фоне новостей о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях.
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Представители «Яндекса» выступили против законопроекта, заявив, что новые правила ведения бизнеса разрушат интернет-бизнес в России и не оставят шансов для конкуренции с мировыми гигантами.
Ранее News.ru писал о том, что законопроект об ограничении до 20% на иностранное владение информационными ресурсами, «значимыми для инфраструктуры России», внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Автор проекта предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.