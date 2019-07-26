https://static.news.ru/photo/9279b324-afbd-11e9-bdf0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Законопроект об ограничении до 20% на иностранное владение информационными ресурсами, «значимыми для инфраструктуры России», внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

Автор проекта предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России, сообщает РБК .

Горелкин пояснил, что документ, в случае принятия, прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Речь идёт о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group, — сказал автор инициативы.

В проекте прописаны критерии для значимых ресурсов. Среди них ограничение доли участия иностранцев до 20%, а также запрет на рекламу в России, если условия будут нарушены. Кроме того, техсредства и базы данных таких сайтов должны будут находиться на российской территории.

Также в России может появиться единый поставщик телеконтента в Интернете, писал News.ru. В Госдуму 23 июля внесён законопроект, согласно которому 20 телеканалов должны транслироваться в Интернете через одно окно.