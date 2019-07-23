В Госдуму внесён законопроект, согласно которому двадцать телеканалов должны транслироваться в интернете через одно окно, сообщает
Авторами проекта закона стали председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.
Депутаты предлагают создать единую систему легального распространения в Интернете обязательных общедоступных телеканалов с января 2020 года.
При этом Роскомнадзором должен будет выбрать организацию-поставщика унифицированного контента, в который запрещено будет вносить какие-либо изменения.
Авторы законопроекта подчёркивают, что организация не должна быть иностранной, а доля иностранного участия ограничена 20%.
На поставщика контента, который будет выбираться на пять лет, не будут распространяться антимонопольные ограничения, следует из текста законопроекта.
Как ранее писал News.ru 23 июля в Госдуму был внесен еще один законопроект, касающийся Интернета. Сенаторы хотят ввести идентификацию пользователей e-mail.