https://static.news.ru/photo/cb2d5bf0-ad31-11e9-8220-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому двадцать телеканалов должны транслироваться в интернете через одно окно, сообщает РБК .

Авторами проекта закона стали председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

Депутаты предлагают создать единую систему легального распространения в Интернете обязательных общедоступных телеканалов с января 2020 года.

При этом Роскомнадзором должен будет выбрать организацию-поставщика унифицированного контента, в который запрещено будет вносить какие-либо изменения.

Авторы законопроекта подчёркивают, что организация не должна быть иностранной, а доля иностранного участия ограничена 20%.

На поставщика контента, который будет выбираться на пять лет, не будут распространяться антимонопольные ограничения, следует из текста законопроекта.

Как ранее писал News.ru 23 июля в Госдуму был внесен еще один законопроект, касающийся Интернета. Сенаторы хотят ввести идентификацию пользователей e-mail.