https://static.news.ru/photo/32612cf4-a245-11e9-9965-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Арутюнян Фото: vostbank.ru

Компания Evison Holdings Ltd., подконтрольная инвестфонду Baring Vostok, требует признать незаконным решение нового совета директоров банка «Восточный» о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления.

Исковые требования обоснованы тем, что совет директоров банка не был сформирован, решение о его формировании в составе девяти членов, якобы избранных на годовом общем собрании акционеров от 28 июня 2019 года, ничтожно, — следует из определения арбитражного суда Амурской области.

Evison Holdings просит суд приостановить действие решений, принятых на заседании совета директоров 4 июля, в частности о назначении Арутюнова и о прекращении полномочий бывшего и.о. предправления Александра Нестеренко. Суд рассмотрит это заявление 17 июля, а предварительные слушания по иску должны состояться 8 августа.

Как писал News.ru, совет директоров ПАО «КБ „Восточный“» принял решение о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», а Константина Рогова — главным исполнительным директором банка. Как отметила председатель совета директоров банка Светлана Труханович, Арутюнян сконцентрируется на организации комплексной работы с корпоративными заёмщиками. В сферу ответственности Рогова будут входить вопросы финансового контроля и оптимизации активов, взвешенных по уровню кредитного риска.