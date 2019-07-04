https://static.news.ru/photo/526eca32-9e4f-11e9-931f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В банке «Восточный» назначены новые руководители. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Совет директоров ПАО «КБ «Восточный» принял решение о назначении Вячеслава Герасимовича Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», а Константина Вячеславовича Рогова — главным исполнительным директором банка «Восточный» с сохранением должности заместителя председателя правления, — отмечается в сообщении.

Ранее обязанности председателя правления исполнял Александр Нестеренко.

Банк также отметил, что приоритетной задачей для организации является диверсификация бизнеса в пользу более устойчивых доходов.

Вячеслав Арутюнян сконцентрируется на организации комплексной работы с корпоративными заёмщиками с целью восстановить качество портфеля и обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов, отметила председатель совета директоров банка Светлана Труханович.

По её словам, в сферу ответственности Константина Рогова будут входить вопросы финансового контроля и оптимизации активов, взвешенных по уровню кредитного риска, с целью снижения капиталоёмкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка.

Как ранее писал News.ru, Светлана Труханович сменила основателя и старшего партнёра фонда Baring Vostok Майкла Калви на посту председателя совета директоров банка «Восточный» в начале июля 2019 года.